Snap corre dopo partnership per occhiali realtà aumentata nei posti di lavoro

(Teleborsa) - Effervescente Snap , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,02%, dopo che la big tecnologica USA ha annunciato una partnership con Salesforce , Amazon e NVIDIA per portare gli occhiali per la realtà aumentata SPECS negli ambienti di lavoro. I nuovi occhiali potranno essere impiegati nel campo del commercio, negli stabilimenti industriali e in altre attività sul campo. Il costo si aggirerà sui 2.195 dollari. Le consegne dovrebbero iniziare nel corso dell'autunno negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Snap rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Snap . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,023 USD, con il supporto più immediato individuato in area 5,838. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,727.

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