Stellantis, nel terzo trimestre consegne in calo dell'1% a 1,3 milioni di veicoli

Minori volumi in Nord America per fermo estivo hanno compensato i maggiori volumi BEV nell’Europa allargata

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 Stellantis ha registrato consegne consolidate in calo su base annua dell'1% a 1,3 milioni di veicoli. La crescita dei volumi BEV nell’Europa allargata - ha spiegato la casa automobilistica in una nota - è stata compensata dai minori volumi in Nord America, che riflettono la programmata pausa estiva della produzione, e in Medio Oriente e Africa, principalmente a causa della flessione del mercato turco.



Nord America



Le consegne sono diminuite di circa 47 mila unità, o del 12%, su base annua. Il calo si deve principalmente alla programmata pausa estiva della produzione che ha interessato soprattutto alcuni modelli Jeep, tra cui Grand Cherokee e Compass, entrambi in calo di circa 25 mila unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale calo è stato parzialmente compensato dalla solida performance di Ram, con volumi in aumento di circa 17 mila unità su base annua, sostenuti dalla domanda di modelli nuovi e rinnovati nonché dall’ampliamento dell’offerta di motorizzazioni, tra cui il Ram 1500 light-duty HEMI® V8 e il nuovo Ram 1500 TRX.



Europa allargata



Le consegne sono aumentate di circa 54 mila unità, o del 10%, su base annua. La crescita è sia dei marchi Stellantis che di Leapmotor, con i BEV che hanno fornito il contributo più significativo. Per i marchi Stellantis, la crescita delle consegne è stata trainata principalmente da circa 26 mila unità di modelli basati sulla piattaforma Smart Car, tra cui Citroën C3 e C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda. Anche la nuova Fiat 500 Hybrid e il nuovo Jeep Compass hanno fornito un contributo positivo, rispettivamente di 6 mila e 5 mila unità.



Medio Oriente e Africa



Le consegne sono diminuite di circa 20 mila unità, o del 21% su base annua, principalmente per effetto dei minori volumi in Turchia, in calo di circa 21 mila unità. Questo avviene in un contesto di mercato più debole e per la riduzione delle consegne di veicoli importati, in vista dell’avvio della produzione locale di piccoli van, programmata per ottobre 2026. Le maggiori consegne in Algeria e Marocco hanno più che compensato i minori volumi nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, penalizzati dal conflitto regionale.



Sud America e Asia Pacifico



In Sud America, le consegne sono diminuite leggermente su base annua di circa 1.000 unità, attestandosi a 251mia unità. La crescita in Brasile, pari a circa 13 mila unità, dovuta a condizioni di mercato favorevoli, è stata più che compensata dalle minori consegne negli altri mercati, principalmente in Argentina, dove i volumi sono diminuiti di circa 11 mila unità, penalizzati da condizioni di mercato più deboli.



In Asia Pacifico, le consegne sono diminuite di circa il 6% su base annua a 15 mila unità, principalmente per effetto dei minori volumi in Giappone, a causa della debolezza del mercato e del confronto sfavorevole con i maggiori volumi dell’anno precedente legati ai lanci di

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