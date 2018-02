Italiani: popolo di viaggiatori

(Teleborsa) - Italiani, popoli di santi poeti e navigatori...ma anche di viaggiatori.Nel 2017 si stima che il numero complessivo di viaggi con pernottamento effettuati dai residenti in italia sia pari a oltre 66 milioni, valore in leggera crescita rispetto al 2016 come risultato di un aumento dei(+1,3 milioni) e una(-1 milione). E' quanto rivela il report dell'"Viaggi e vacanze in Italia e all'estero" che spiega(6 per quelli di vacanza e 3,5 per quelli di lavoro),(+7,7%).Le vacanze lunghe (oltre quattro notti),(+9,1%) per il secondo anno consecutivo.(28 milioni).(-15,6%), raggiungendo il livello più basso dal 2007 (5,7 milioni).. Le destinazioni dei viaggi all'estero (il 19% dei viaggi complessivi) sono principalmente i paesi dell'Unione Europea (13,4%).Le(13,6%) e(12,4%), m(14%) e in autunno (12,4%)., che risulta prima nella graduatoria del secondo trimestre (18,6%).(13,6%),(15,8%)(17,7%)., gli(4,1%) ma soprattutto per i viaggi d’affari (7,1%).: in media, in un trimestre, ha viaggiato il 21,8% dei residenti, contro il 19,2% del 2016.Nella stagione estiva si concentra il 41,3% dei viaggi e oltre un terzo della popolazione parte per le vacanze (+7,6% rispetto all'estate 2016). In estate, la durata media delle vacanze (8,4 notti) è quasi il doppio di quella degli altri trimestri. Le sole vacanze lunghe durano in media, in questo periodo, 10,8 notti.(54,3% dei viaggi e 62,3% dei pernottamenti), soprattutto per le vacanze lunghe (59,1% dei viaggi, 65,5% delle notti).(80,6% dei viaggi e 70,7% delle notti). Il 55,7% dei viaggi è prenotato direttamente, il 36,6% avviene senza prenotazione e solo il 7,4% tramite agenzia., rispetto al 2016,Le vacanze si effettuano prevalentemente per trascorrere un periodo di riposo o svago, soprattutto in Italia (54,7%). I residenti visitano, in proporzione, il patrimonio artistico, monumentale o archeologico più all'estero che in Italia (26% contro 11,7%).(61,4% dei viaggi), soprattutto per le vacanze brevi (66,3%). Seguono aereo (18,6%) e treno (9,8%).(-4,7% rispetto al 2016).(97,5%), nel 65% dei casi per svagarsi, nel 15,1% per far visita a parenti o amici.