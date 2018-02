Mercati europei depressi. A Milano in focus le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -assieme alle altre principali Borse europee, dopo l'ennesimo tonfo di Wall Street sui timori di shutdown . A Piazza Affari protagoniste le, alle prese con la presentazione dei risultati 2017.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,224. Sessione debole per l', che mostra un calo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,06% e continua a trattare a 60,5 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a 126 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,02%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,86%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%, giù, che scende dello 0,84%.Buona la performance a Milano dei comparti(+0,82%),(+0,66%) e(+0,47%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-5,22%),(-1,84%) e(-1,69%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,59%),(+1,47%) dopo i conti semestrali (+1,06%) e(+0,89%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -2,77%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,28%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,27%.scende dell'1,86%. Scivola in rosso-0,80%, dopo una buone partenza sui risultati dell'esercizio fiscale del FTSE MidCap,(+1,57%) grazie ai risultati del 2017 (+1,43%),(+1,13%) e(+0,99%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -5,35%. In caduta libera, che affonda del 4,56%: la società intende quotare la controllata HSD . Pesante, che segna una discesa di ben 3,59 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 3,58%.