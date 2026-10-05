Borse europee caute, Parigi soffre i timori sul debito. A Milano focus sulle banche

(Teleborsa) - Bilancio cautamente positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
, tranne per la borsa di Parigi che risente delle preoccupazioni legate agli elevati livelli di debito e allo stallo politico in Francia
in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Il differenziale tra i titoli di Stato francesi e i più sicuri Bund tedeschi a 10 anni è salito venerdì oltre i 150 punti base, alimentando i timori di un possibile effetto di contagio sui mercati europei.
Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
dove le banche sono ancora una volta protagoniste: Delfin si è schierata con Intesa Sanpaolo
nella partita per il Monte dei Paschi di Siena. La holding della famiglia Del Vecchio, che detiene il 17,6% del capitale di MPS, ha assunto nei confronti dell’offerente un impegno ad aderire all’OPAS con l’intera partecipazione detenuta nella banca senese. La decisione è arrivata dopo il rilancio di Intesa Sanpaolo
, che ha aumentato da 1 a 1,25 euro
la componente cash dell’OPAS, lasciando invariato a 1,6 azioni Intesa il rapporto di concambio. Tra i mercati del Vecchio Continente
senza slancio Francoforte
, che negozia con un +0,15%, Londra
avanza dello 0,33%, mentre Parigi
cede lo 0,57%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 50.717 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 53.254 punti. Euro ai minimi da 17 mesi
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,63%, dopo essere sceso ai minimi da 17 mesi, penalizzato dai timori per il deterioramento della situazione fiscale francese. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.152,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 90,02 dollari per barile, in calo dell'1,20%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +121 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,63%.Fed, il rialzo di ottobre sempre più lontano
Intanto gli investitori hanno ridotto le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve questo mese. I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato un rallentamento della crescita dell’occupazione negli Stati Uniti
superiore alle attese a settembre, mentre il numero di nuovi posti di lavoro dei due mesi precedenti è stato rivisto nettamente al ribasso. I migliori e i peggiori di Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Unipol
(+2,68%), Technoprobe
(+1,88%), Amplifon
(+1,82%) e Tenaris
(+1,54%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediobanca
, che ottiene -3,94%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, D'Amico
(+4,68%), Moltiply Group
(+3,45%), Italmobiliare
(+2,00%) e Reply
(+1,64%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo
, che continua la seduta con -1,28%.
Sostanzialmente debole Comer Industries
, che registra una flessione dell'1,12%.
Si muove sotto la parità Zignago Vetro
, evidenziando un decremento dello 0,98%.
Contrazione moderata per Juventus
, che soffre un calo dello 0,92%.