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Borse europee caute, Parigi soffre i timori sul debito. A Milano focus sulle banche

Euro sotto pressione per i timori sulla Francia

Commento, Finanza, Spread
Borse europee caute, Parigi soffre i timori sul debito. A Milano focus sulle banche
(Teleborsa) - Bilancio cautamente positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, tranne per la borsa di Parigi che risente delle preoccupazioni legate agli elevati livelli di debito e allo stallo politico in Francia in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Il differenziale tra i titoli di Stato francesi e i più sicuri Bund tedeschi a 10 anni è salito venerdì oltre i 150 punti base, alimentando i timori di un possibile effetto di contagio sui mercati europei.

Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB dove le banche sono ancora una volta protagoniste: Delfin si è schierata con Intesa Sanpaolo nella partita per il Monte dei Paschi di Siena. La holding della famiglia Del Vecchio, che detiene il 17,6% del capitale di MPS, ha assunto nei confronti dell’offerente un impegno ad aderire all’OPAS con l’intera partecipazione detenuta nella banca senese. La decisione è arrivata dopo il rilancio di Intesa Sanpaolo, che ha aumentato da 1 a 1,25 euro la componente cash dell’OPAS, lasciando invariato a 1,6 azioni Intesa il rapporto di concambio.

Tra i mercati del Vecchio Continente senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,15%, Londra avanza dello 0,33%, mentre Parigi cede lo 0,57%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 50.717 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 53.254 punti.

Euro ai minimi da 17 mesi
L'Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,63%, dopo essere sceso ai minimi da 17 mesi, penalizzato dai timori per il deterioramento della situazione fiscale francese. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 4.152,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 90,02 dollari per barile, in calo dell'1,20%.
In salita lo spread, che arriva a quota +121 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,63%.

Fed, il rialzo di ottobre sempre più lontano
Intanto gli investitori hanno ridotto le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve questo mese. I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato un rallentamento della crescita dell’occupazione negli Stati Uniti superiore alle attese a settembre, mentre il numero di nuovi posti di lavoro dei due mesi precedenti è stato rivisto nettamente al ribasso.

I migliori e i peggiori di Piazza Affari
Tra i best performers di Milano, in evidenza Unipol (+2,68%), Technoprobe (+1,88%), Amplifon (+1,82%) e Tenaris (+1,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediobanca, che ottiene -3,94%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, D'Amico (+4,68%), Moltiply Group (+3,45%), Italmobiliare (+2,00%) e Reply (+1,64%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -1,28%.

Sostanzialmente debole Comer Industries, che registra una flessione dell'1,12%.

Si muove sotto la parità Zignago Vetro, evidenziando un decremento dello 0,98%.

Contrazione moderata per Juventus, che soffre un calo dello 0,92%.
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