Prima Industrie, CdA delibera emissione bond 2025

Prima Industrie

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario a 7 anni senior, non convertibile, a tasso fisso, per un ammontare di 25 milioni di Euro, da collocarsi presso investitori qualificati italiani e/o esteri residenti nello Spazio Economico Europeo, con esclusione di quelli U.S.A; il prestito obbligazionario, anche dopo l’emissione, potrà circolare esclusivamente tra tali investitori qualificati.Le obbligazioni hanno une pagano annualmente una. Il prestito obbligazionario, regolato dalla legge inglese,. Prima Industrie non prevede di richiedere la trattazione del prestito in una sede di negoziazione.Tramite questa emissione - si legge in una nota -si propone di "diversificare le proprie fonti di finanziamento e, utilizzando anche ulteriori risorse finanziarie disponibili,, trattato alla Borsa del Lussemburgo, emesso in data 6 febbraio 2015 e con scadenza al 6 febbraio 2022. Si prevede che la procedura di rimborso, da attuarsi nel rispetto delle modalità prescritte nel relativo regolamento, sarà avviata entro il mese di marzo 2018".Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.a. agisce quale Bookrunner dell'operazione.