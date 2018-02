USA, Trump svela il piano sulle Infrastrutture

(Teleborsa) - "A Better Deal to Rebuilt America". E' questo il nome dell'attesodi cui si parla da almeno un anno e mezzo e che il Presidente statunitense Donald Trump ha inserito tra gli obiettivi dei primi cento giorni."Questa sarà una settimana grandiosa per le infrastrutture. Dopo aver sprecato stupidamente 7 mila miliardi di dollari in Medio Oriente, è arrivato il momento di investire nel NOSTRO Paese" ha twittato The President qualche ora fa.Il piano prevede. Di questi,: 50 miliardi di dollari saranno impiegati per trasporti, banda larga, energia, porti, gestione delle inondazioni, rifiuti e settore idrico.Resta da capire se il piano riceverà i voti al Congresso necessari affinché possa essere convertito in legge.