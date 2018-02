Calenda, con obbligo etichetta per riso e pasta l’Italia gioca in attacco

diventa obbligatoria l'etichetta di origine

(Teleborsa) - "Importante partenza oggi dell'obbligo di indicazione dell'origine della materia prima in etichetta per il riso e per la pasta. E' una buona notizia per agricoltori, aziende e consumatori". E' quanto ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economicoin merito all'entrata in vigore dei decreti firmati insieme al Ministrocon cuiche permette di conoscere l'origine del grano impiegato nella pasta e del riso.Con questa disposizione si mette fine all'inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di riso su quattro senza che questo fosse fino ad ora indicato in etichetta, come sottolineato da Coldiretti."L'industria italiana deve giocare in attacco la partita della qualità e della trasparenza. Su questi valori si fonderà sempre di più la competitività del Made in Italy", ha concluso