Delrio, in vigore il nuovo Codice della Nautica

(Teleborsa) - Entra in vigore oggi, 13 febbraio 2018, il nuovo, frutto del lavoro congiunto del Ministero Infrastrutture e Trasporti, in particolare della Direzione del Trasporto marittimo, delle Capitanerie di porto, del Parlamento e delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore accreditate al MIT – Assilea, Assomarinas, Assonat-Confcommercio, Confarca e UCINA Confindustria Nautica – che hanno costituito un coordinamento permanente.Il nuovo testo affronta tutte le materie e risolve le principali questioni aperte da anni e lo fa in una maniera precisa, avendo introdotto norme che già ben individuano i contenuti dei regolamenti attuativi, che da subito richiederanno molte ore di attività operativa."Con soddisfazione vediamo oggi in vigore, una delle misure più attese della riforma della portualità e logistica, e che- dichiara il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,- . Tra i cambiamenti importanti, condivisi con il settore, la semplificazione burocratica e amministrativa, il coordinamento con la disciplina del Registro Telematico del Diporto e dello Sportello Telematico del Diportista, l'istituzione di nuove figure professionali, il riconoscimento dell'11 aprile di ogni anno come 'Giornata del mare' nelle scuole, il rilancio della portualità per la nautica sociale e la garanzia di una maggiore tutela di interessi pubblici primari quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare".