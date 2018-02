Mondo TV, concluso un altro accordo con Grani su Robot Trains

Mondo TV

(Teleborsa) - Grani & Partners, società italiana leader nel proprio settore con sede a Modena, ha acquistato dauna licenza per il territorio di Italia, Francia, Svizzera, Belgio, Croazia San Marino e Vaticano per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV Robot Trains per la produzione di gadget promozionali.La licenza prevede lo sfruttamento del brand; l’accordo prevede come canale distributivo una delle più importanti catene di ristorazione quick service, ed il pagamento di una flat fee.