Commissione europea al lavoro sul nuovo bilancio dell'UE

(Teleborsa) - La Commissione europea comincia a lavorare alL'Esecutivo comunitario ha infatti, anno in cui la Brexit diventerà realtà e pertanto il budgetIl prossimosi terrà lain occasione della quale si discuterà di comee quindi trasformate in realtà.contribuisce a questa discussione in tre modi: "in primo luogo,, al valore aggiunto e ai vantaggi da esso offerti e ai risultati che ha permesso di ottenere; in secondo luogo,che illustrano l'impatto finanziario delle diverse scelte programmatiche possibili; in terzo luogo,per gli studenti e i ricercatori, per i progetti relativi alle infrastrutture e tante altre iniziative" si legge in una nota.La Commissione propone inoltre, anche rafforzando il vincolo tra gli obiettivi del bilancio dell'UE e le relative modalità di finanziamento.La parola d'ordine, spiegano da Bruxelles, è la: raggiungere in tempi rapidi un accordo politico su un bilancio dell'UE nuovo e moderno sarà essenziale per dimostrare che l'Unione è pronta ad attuare il positivo programma politico delineato a Bratislava e a Roma.in settori fondamentali come il sostegno alle imprese, l'efficienza energetica, la sanità, l'istruzione e l'inclusione sociale, e centinaia di migliaia di giovani si vedrebbero privati di uno scambio nel quadro del programma Erasmus+ nel 2021" ha dichiarato, Commissario per il Bilancio e le risorse umane., al più tardi all'inizio di maggio 2018,relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell'UE. Nel frattempo "continuerà ad ascoltare tutte le parti interessate, anche mediante le consultazioni pubbliche sulle priorità dell'UE avviate nel gennaio 2018" conclude la nota.