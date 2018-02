Ecobonus condomini motore di risparmio e crescita. Enea lancia la nuova campagna

Iren

(Teleborsa) - Oltreprevisti, effetto propellente sul settore edile e sull'occupazione,. Sono questi i principali benefici dell', previsto dalla Legge di Bilancio, che offresui lavori realizzati per la riqualificazione energetica di interi condomini.E’ quanto emerso in occasione dell’evento "che si è tenuto all’con la partecipazione del, del Viceministro dell’Economiae dell’amministratore delegato di. Testa ha lanciato oggi anche la nuovaNel corso dell'evento è emerso che, secondo le stime, i condomini in Italia sono oltre 1 milione ed il costo indicativo per efficientare un immobile di medie dimensioni di circa 20 appartamenti si aggira intorno ai 300-350mila euro.Alcunieffettuati da ENEA confermano la possibilità di risparmi elevati. Ad esempio, per un tipico condominio popolare romano costruito nel 1926 nel quartiere di San Lorenzo, l’attuale spesa di 9.790 euro/anno tra energia elettrica e gas metano, potrebbe ridursi a 2.200 euro/anno con un risparmio di ben 7.590 euro/anno, pari al 77%, grazie a interventi di efficientamento. E, dall’analisi economica, emerge chee un considerevole risparmio annuo in bolletta.“Moltissimi cittadini italiani vivono in grandi condomini costruiti negli anni ‘50, ‘60 e ‘70 nelle periferie senza nessuna attenzione agli aspetti energetici: su questi immobili non sono mai stati fatti interventi di efficientamento che invece potrebbero far risparmiare fino al 60% dei consumi", ha sottolineato il, aggiungendo "i nuovi meccanismi introdotti dalla Manovrao che ritengono di non essere in grado di utilizzarle, di cedere le detrazioni a chi decide di farsi carico degli interventi".“I nuovi meccanismi e la circolare dell’Agenzia delle entrate in uscita aprono, nel rispetto delle regole europee di bilancio, e consentono di far decollare gli interventi più volte sollecitati da settori importanti della nostra economia”, ha dichiarato il“Così come sono stati configurati e migliorati con l’ultima legge di Bilancio gli ecobonus consentiranno, una delle voci che più pesano sui bilanci delle famiglie", ha detto la Vice Ministro dello Sviluppo Economicoin un videomessaggioFra le iniziative in cantiere, ilnei prossimi anni per interventi per ridurre fino al 60% del fabbisogno energetico degli edifici e di risparmiare circa 2.000 tep, pari a 2,5 milioni di kWh. “Abbiamo realizzato circa 150 audit energetici gratuiti su condomini di nostri clienti in Provincia di Reggio Emilia e adesso siamo pronti ad avviare la fase commerciale e realizzativa", ha spiegato l’ad Bianco, aggiungendo "riteniamo che l’adesione da parte dei nostri clienti possa essere molto elevata“.