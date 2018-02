Wall Street passa in positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Inverte rotta e passa in positivo la borsa di Wall Street dopo aver reagito nervosamente in avvio di contrattazioni al dato sull'inflazione statunitense, che ha mostrato una salita oltre attese . Statistica che ha rinforzato le aspettative di interventi di politica monetaria più aggressivi di quanto previsto finora, da parte della Federal Reserve.Per contro, le vendite al dettaglio hanno subito una battuta d’arresto a dicembre, inaspettata. Vale la pena, attendere i dati domani sui prezzi alla produzione e quelli di fine mese sull'occupazione per avere un quadro più dettagliato.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,24% a 24.699,44 punti; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.673,22 punti. Buona la prestazione del(+0,77%), come l'S&P 100 (0,3%). Reazione immediata sul mercato obbligazionario e sul mercato Forex : il rendimento del Treasury decennale si è riportato in area 2,88% mentre il dollaro ha recuperato terreno sull'euro, con il cambio eur/usd sceso sotto quota 1,23 dollari.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,69%),(+0,67%) e(+0,61%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,76%) e(-0,48%).Tra i(+1,25%),(+1,23%),(+1,20%) e(+1,10%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,93%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,23%),(+4,53%),(+3,78%) e(+3,35%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%.