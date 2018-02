Industrial Stars of Italy 3 approva la semestrale

Industrial Stars of Italy 3

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dellasbarcata alo scorso 19 ottobre ha approvato la Relazione Semestrale al 31 dicembre 2017 che si è chiusa con un patrimonio netto pari a 154.621.461. La Posizioneè positiva per 152.477.799 euro. Il Gruppo registra unadi 178.539 euro.Industrial Stars of Italy 3 costituita il 12 luglio 2017 è un veicolo societario contenente esclusivamente cassa, appositamente costituito con l’obiettivo di reperire risorse finanziarie funzionali a selezionare ed acquisire, in un orizzonte temporale di massimo 24 mesi, società operative target con cui dar luogo ad un’aggregazione (c.d. business combination).Pertanto, fino alla business combination, la situazione contabile di Industrial Stars of Italy 3 rimane strutturalmente stabile, caratterizzata dalle sole spese operative e dalla maturazione degli interessi sulla liquidità raccolta e depositata su conti correnti vincolati