Safilo, dimissioni di A.d.Luisa Delgado

Safilo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diinforma che l’Amministratore Delegatoha deciso, per ragioni personali, di rassegnare le dimissioni, con effetto a partire dal 28 febbraio 2018, dalla carica di, nonché dalla carica di Amministratore Unico di Safilo Industrial e Amministratore Unico di Safilo.Il Consiglio di Amministrazione di Safilo ha accettato le dimissioni e in considerazione di queste ha stipulato un accordo conche regola l'entrata dello stesso nel gruppo Safilo, con efficacia dal 1° aprile 2018.entrerà inizialmente a far parte del gruppo Safilo come dirigente e in vista del'assemblea annuale degli azionisti che si terrà il 24 aprile (alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica) verrà inserito nella lista di Multibrands Italy,Fino alla nomina del nuovo Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ha conferito ad interim i poteri di gestione al Presidente Eugenio Razelli.