Lufthansa alle prese col rinnovo del look mentre sfuma l'affare Alitalia

(Teleborsa) -, ma non per l'attesa dell'esito delle vicine elezioni italiane come in questi giorni e ore continuano a ripetere,, i nostri Ministri Calenda e Delrio, Sviluppo Economico e infrastrutture e Trasporti, riguardo "tempi"i e identità dei "possibili acquirenti"., per non definirle vanesie, di maquillage del proprio brand.Occorrerà ovviamente del tempo per riverniciare i quasi 300 velivoli praticamente di ogni tipo sul mercato che compongono la flotta.. Come se nei sontuosi e tecnologici hangar in prossimità del fiume Meno fossero forse terminati i denari per la vernice? La decisione è, dunque, per una livrea in cui il bianco e il nulla abbondino!Nel corso di un affollato quanto psicodelico evento, trasmesso anche in diretta sui social dell’azienda, agli oltre 3000 ospiti intervenuti a Francoforte si è "presentata" una sorpresa dai connotati cromatici che esperti di aviazione e appassionati di brand molto probabilmente non avrebbero mai voluto vedere.E il giorno dopo, 8 febbraio,. L'altro jet pronto col nuovo logo, il primo in ordine di tempo, è un grande Boeing 747-8i appositamente riverniciato in un hangar dell'aeroporto di Fiumicino.. Lo slogan scelto dai guru del marketing di Lufthansa tuona altisonante #ExploreTheNew (cosa ci sarebbe di tanto nuovo?) ma presto ribattezzato dal popolo internauta in #ExploreTheBoringness fino ai più irriducibili e nostalgici #BringTheYellowBack (da "esplora il nuovo" a "esplora la noia" e "ridateci indietro il giallo") tanto per citare i più garbati e qui riproducibili.Le novità provenienti da Francoforte di un rebranding ampiamente annunciato che, a detta del management,concettualmente nonché visivamente "con modernità" verso le nuove sfide del futuro.a dispetto di ciò che l'aveva storicamente caratterizzata per anni. Il rebranding decollato già a fatica in principio. Nell’attesa, tuttavia, la nota positiva consisteva nel fatto che ancora si potesse sperare che i bozzetti circolanti fossero frutto delle peggiori fantasie speculative di designer fai-da-te e che al peggio ci fosse ancora rimedio. Nein!Troppo tardi:. No, non è certo un buon augurio questo. Anche se sono sempre molti a sostenere che con la semplicità non si sbaglia mai. Come dice il vecchio detto, ovvero che "l'uomo elegante e colui che passa inosservato". Sarà così anche per la celeberrima compagnia aerea tedesca?Mentre dalla livrea vola via il pantone dorato, sgargiante e identificativo da oltre 60 anni,. Eppure questo quadrato dovrebbe simboleggiare, apparentemente, sempre secondo la compagnia "il saluto a ogni passeggero perché il cuore di Lufthansa rimane distintamente giallo".E pensare chee concepito come il massimo della rarefazione iconica di una cicogna che spicca il volo, siluette netta ed essenziale che trasferisce un’idea di precisione e dinamismo.e riproposto nella penultima versione nel 1989, il logo nella sua policromia giallo bluNel mezzo,, in cui l’aero era invece stato rappresentato solo in giallo e bianco: soluzione prontamente e inesorabilmente bocciata.capitalizzare solamente e unicamente sul bianco e blu.