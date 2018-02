Milano positiva assieme ai mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa della diffusione dell'indice Zew della Germania, indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi.Lieve calo dell', che scende a quota 1,236. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia sul parterre lo 0,29%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che registra un leggero calo dello 0,62%.Invariato lo, che si posiziona a 130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,06%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi mentreavanza dello 0,26%.In buona evidenza i comparti(+1,41%),(+0,45%) e(+0,44%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,69%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,79%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,64%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,57% all'indomani della pubblicazione dei risultati preliminari del 2017 migliori delle attese. Superiore al consensus anche la proposta di dividendo Tra i(+1,66%),(+1,46%),(+0,96%) e(+0,94%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-0,97%.Sull'bene+3,24% dopo i risultati positivi del 2017