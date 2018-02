Avio, buonuscita d'oro per Ariane 5 con contratto da 118 milioni di euro

Avio

(Teleborsa) -per l’ultimo lotto di produzione diper i prossimi 4 anni. La commessa ha un valore diL'ultimo contratto per Ariane 5 rappresenta il punto finale di un: a partire dal 2020, infatti, Ariane 5, che ha fatto la storia dell’aerospazio mondiale, verrà gradualmente, nuovo e più performante lanciatore per cui Avio realizza a Colleferro i booster case in fibra di carbonio del P120C e, attraverso la controllata Regulus nella Guyana francese, il caricamento a propellente solido.Gli stessi, utilizzati in ambito Ariane 6 come booster, saranno invece utilizzati come primo stadio delle evoluzioni del lanciatore europeo(che detiene il record mondiale di 11 lanci di successo consecutivi dal volo di qualifica) nelle versioni Vega C e Vega E. In particolare, Vega C opererà il suo lancio di qualifica nel 2019."Il contratto siglato a Parigi rappresenta il coronamento di un percorso industriale durato 30 anni che ha visto la nostra azienda cooperare efficacemente con i partner europei, maturando così competenze uniche nel settore delle propulsione a solido e raggiungendo risultati ineguagliati in termini di affidabilità del prodotto", ha affermato l’Amministratore Delegato., aggiungendo