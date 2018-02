IGD chiude il 2017 con un utile in crescita

IGD

(Teleborsa) - Il 2017 è stato peril quarto anno consecutivo caratterizzato da una crescita delledegli operatori nelle gallerie italiane, a conferma di un contesto macroeconomico positivo ma anche della attrattività del portafoglio.complessivi ammontano a circa 150,2 milioni di euro, in crescita dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.L’di competenza del Gruppo del periodo ammonta a 86,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 68,3 milioni dello stesso periodo del 2016 (+26,5%).Il Consiglio di Amministrazione della società attiva nel settore immobiliare retail ha intenzione di proporre unin area 50-52 centesimi di euro (includendo le nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale in corso), una volta definiti i termini dell’aumento di capitale.“Il 2017 rappresenta il secondo esercizio del Piano Industriale 2016-2018 e gli eccellenti risultati che abbiamo approvato oggi evidenziano una piena coerenza con le previsioni comunicate al mercato, considerato che siamo in linea, e per alcuni obiettivi anche oltre, le attese di fine Piano. Ogni area del Gruppo ha contribuito positivamente, a partire dalla gestione attiva dei nostri asset che continuano ad avere un’elevata occupancy, performance commerciali positive e sui quali abbiamo registrato significativi upside al rinnovo dei contratti. L’attenzione alla qualità e attrattività dei nostri immobili, anche attraverso continui investimenti e nuove aperture come l’ampliamento di ESP a Ravenna, unita al mantenimento di un’equilibrata struttura finanziaria, ha consentito di mettere a segno una crescita del FFO per azione pari al +21,7% e dell’EPRA NNNAV per azione pari al +6,3%. Nel 2018, oltre a proseguire nell’esecuzione del Piano, ci concentreremo sul completamento dell’acquisizione in corso, con l’obiettivo di rafforzare la leadership italiana di IGD nella proprietà e gestione di immobili commerciali e incrementare ulteriormente i ritorni per gli azionisti” ha dichiarato, Amministratore Delegato di IGD.Bene il titolo a Piazza Affari: +1,72%.