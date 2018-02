Elezioni, sabato di cortei: piazze a rischio e città blindate

(Teleborsa) -Oltre 400 autobus in arrivo, divieto di mazze, bastoni e aste rigide, vietato coprirsi il volto, potenziato il personale delle forze dell’ordine, due cerchi concentrici di controllo, deviate le linee di bus. Oggi si presenta cosìa una settimana dalle elezioni politiche, per lo svolgimento contemporaneo di cinque cortei.Nel capoluogo siciliano si svolgeranno due cortei nel pomeriggio, da un lato, alle 16, la marcia antifascista, dall’altro alle 18.30 il comizio di Forza Nuova con la presenza del leader nazionale Roberto Fiore. Nel capoluogo lombardo scenderanno in piazza, nel raggio di un chilometro, i militanti della Lega, quelli di Casapound e le associazioni antifasciste.Ma è sicuramente la, dove sono previsti per 5 diversi cortei, a destare maggiori preoccupazioni. Dalle 13.00 alle 17.00 si svolge la manifestazione "Mai più fascismi" indetta dall’ANPI con corteo con partenza da piazza della Repubblica a piazza del Popolo. Dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sarà la volta della manifestazione indetta dal movimento No Vax (associazioni CO.M.I.L.VA, CO.N.DA.VER.A.V.) in piazza di Porta San Giovanni. Dalle 14.00 alle19.00 spazio alla manifestazione indetta da COBAS con corteo da piazza dell’Esquilino a piazza Madonna di Loreto.Infine, dalle 18.00 alle 20.00 manifestazione indetta da Fratelli d’Italia nei giardini "Calipari" di piazza Vittorio Emanuele II. Nel pomeriggio presidio organizzato da aderenti ai Movimenti Antagonisti capitolini, presso la sede del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria., quella di non portare al seguito materiale o vestiario idoneo al travisamento, mazze, bastoni e aste rigide, fatta eccezione per le aste con anima vuota tradizionalmente usate per le bandiere.- Saranno 2 i cerchi concentrici di controllo: il primo ai caselli ed alle maggiori vie consolari romane, mentre il secondo, riguarderà ciascuna delle aree di concentramento. La Polizia Scientifica vigilerà e riprenderà tutte le operazioni di controllo e afflusso, anche per acquisire elementi utili all’identificazione di responsabili di- Alla chiusura del tavolo tecnico il Questore di Roma Guido Marino ha sottolineato come l’impegno di tutte le forze dell’ordine dovrà essere domani indirizzato a far sì che la capitale divenga un contenitore di idee e valori che, anche se difformi, siano liberi da ogni forma di violenza.