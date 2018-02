Giglio Group, nel 2017 ricavi più che raddoppiati

Giglio Group

(Teleborsa) - Conti in salita per. La società rende noti i dati preliminari del 2017. Il gruppo ha registratopari a 78,8 milioni di euro, in crescita del 129% rispetto ai 34,5 mln del 2016. L'normalizzato degli oneri non ricorrenti pari a 8,5 milioni in crescita dell'8% rispetto al 2016.L'a 6,8 milioni (-14%), considerando gli oneri non ricorrenti, in gran parte riferiti al procedimento in corso di quotazione all'MTA per 1,8 milioni.Lapari a 14,8 milioni contro il 14,4 milioni a fine settembre 2017., Presidente e A.D. della società, ha così commentato: "Nel 2017 abbiamo gettato le fondamenta per un grande progetto e integrato il gruppo Evolve SA, ora iBox SA, con il nostro mondo Media dando vita a un nuovo modello di e-commerce 4.0. IBox è una piattaforma mondiale multi! Brand nata per affiancare al tradizionale modello e-commerce di un’azienda un sistema strutturato di accelerazione delle vendite online in grado di collegare simultaneamente i principali 40 marketplace del mondo (dall’America!alla!Cina). Siamo molto soddisfatti dei risultati operativi dell’anno ed!!entriamo nel 2018 con grande entusiasmo, confortati da alcuni dei primari brand italiani che già hanno aderito al nostro progetto e da altri che stanno per farlo".