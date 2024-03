Buongiorno dalla Borsa 27 marzo 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta a 39.282,33 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 18.210,54 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,9%, terminando la sessione a 40.762,7 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,4% e termina gli scambi a 9.222,5 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,64%. Retrocede, con un ribasso dell'1,94%.Annunciati in Spagna, pari a 3,2%, e, che si attesta su 0,5%. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. È previsto domani dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.