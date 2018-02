Piazza Affari avvia rosso insieme agli eurolistini

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Ferragamo

Unipol

BPER

Luxottica

Tenaris

Ferrari

Banco BPM

Italmobiliare

CIR

Vittoria Assicurazioni

Zignago Vetro

IGD

(Teleborsa) -che seguono la scia dei ribassi lasciata da Wall Street e i listini asiatici Gli investitori si danno alle vendite dopo che il numero uno della Fed, nella sua prima testimonianza davanti al Congresso USA non ha nascosto la prospettiva di progressivi aumenti dei tassi d'interesse.Fitta di appuntamenti, l'agenda macro con i dati sull'inflazione in Francia, Italia e nell’Eurozona, oltre ai dati sulla disoccupazione tedesca e la lettura preliminare del PIL francese del quarto trimestre L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,222. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.317,7 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,51%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,40%. Sottotonoche mostra un calo dello 0,44%. Dimessache si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche avvia la seduta con un leggero calo dello 0,43%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso. Sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia con un calo dello 0,41%., che mette a segno un +3,36%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile., Amministratore delegato del gruppo ha annunciato che concluderà il suo mandato il prossimo 8 marzo.resiste alle vendite insieme aLe più forti vendite, invece, si manifestano suche cede un -1,21%. In retromarcia ancheTra i(+ 0,65%),(+0,91%),(+0,77%) e(+0,73%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche scivola del 2%.