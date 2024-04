Europa in leggero rialzo. Piazza Affari sulla parità, corre Fineco

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo i cali di Wall Street e dell'Asia, con gli investitori che cercano nuove indicazioni dai dati macroeconomici sulladelle principali banche centrali.Sul fronte macroeconomico, Eurostat ha comunicato che l'annua dell'dovrebbe attestarsi al 2,4% a marzo 2024, in calo rispetto al 2,6% di febbraio e sotto il 2,5% atteso dagli analisti. Il tasso di disoccupazione, sempre nell'Eurozona, è stabile al 6,5% a febbraio. In, a febbraio l' tornata a crescere dopo il calo di gennaio, mentre il tasso di disoccupazione si è attestato al 7,5% dal 7,3% (rivisto da 7,2%) di gennaio, contro attese pari a 7,2%.Sul fronte della politica monetaria,(governatore della banca centrale austriaca) ha detto che la BCE potrebbe iniziare a, ma non dovrebbe anticipare troppo la sua controparte statunitense perché questo diminuirebbe l'efficacia dell'allentamento.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,077. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,30%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 85,31 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +145 punti base, con un aumento di 6 punti base, con ilpari al 3,82%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,25%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,45%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,22%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.348 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.533 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,09%); come pure, sulla parità il(-0,02%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 5,08% (dopo la promozione di JPMorgan ).avanza dell'1,26%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,21%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,08%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,02%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,33%.di Milano,(+3,24%),(+3,12%),(+1,75%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,87%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,00%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,15%.