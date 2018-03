Prelios, Lavaredo all'86,29%. OPA riaperta dal 12 al 16 marzo

Prelios

UBI Banca

(Teleborsa) - Si è concluso, oggi 2 marzo, il periodo di adesione dell’ OPA ) obbligatoria totalitariasu azioni avente ad oggetto massime n. 605.083.779 azioni ordinarie a un corrispettivo pari a Euro 0,116 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da, nella sua qualità di, alla chiusura del periodo di adesionedell’Emittente alla data del presente comunicato, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 48.504.218,54.Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 0,116 per ogni Azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente, avverrà il 9 marzo 2018.di cui sopra (se confermati), tenuto conto delle n. 418.139.815 Azioni di Prelios portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 30,653% del capitale sociale dell’Emittente) e delle n. 759.001.444 azioni ordinarie di Prelios già detenute da Lavaredo prima dell’inizio del Periodo di Adesione (pari al 55,642% del capitale sociale dell’Emittente), ad esito dell’Offerta,, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), in considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente ad esito del Periodo di Adesione di una partecipazione superiore ai due terzi del capitale sociale dell’Emittente,: e precisamente per le sedute del 12 marzo 2018, 13 marzo 2018, 14 marzo 2018, 15 marzo 2018 e 16 marzo 2018.