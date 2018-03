Brembo macina utili nel 2017. Dividendo di 0,22 euro

Brembo

(Teleborsa) - Risultati in forte crescita per, all'appuntamento con il bilancio del 2017.La big del settore automotive ha chiuso l'esercizio con undi 263,4 milioni di euro, in miglioramento del 9,5% rispetto all'anno precedente.Quanto ai margini, l'ha messo a segno un +5,7% a 346,3 milioni di euro, l'è salito dell'8,2% a 480 milioni.In allungo dell'8,1% (+9% a parità di cambi) anche il, che si attesta a 2,463 miliardi di euro.: l'ha registrato un incremento del 23% a 67 milioni di euro, isono balzati dell'8,2% a 611,6 milioni.Quanto all'outlook, "i dati relativi ai primi mesi dell’anno confermano un trend di crescita dei ricavi sostenibile", spiega la società in una nota.Il Presidente di Brembo,, ha dichiarato invece: "Ritengo inoltre sia finalmente possibile, dopo la lunga serie di segnali positivi proseguita anche nell’anno in corso, considerare in un’ottica di maggiore stabilità il ritorno alla crescita dei mercati sudamericani in cui Brembo opera".Più che positiva l'accoglienza del mercato: dopo la pubblicazione dei risultati i titoli Brembo hanno accelerato a Piazza Affari e ora registrano un rialzo del 3,23%.