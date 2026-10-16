Citizens Financial, NII +13% e utile netto +29% nel terzo trimestre

Dividendo trimestrale pagabile il 13 novembre a 0,52 dollari (pari al 13%)

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 Citizens Financial , una delle principali holding bancarie degli Stati Uniti, ha registrato ricavi totali per 2,3 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto al pari periodo del 2025, trainati dal margine di interesse (Net interest income - NII), pari a 1,7 miliardi, che è aumentato del 13% in scia a un miglior margine di interesse netto e un incremento del 6% delle attività fruttifere. Il margine di interesse netto si è attestato al 3,19%, con un aumento di 19 punti base.



L'utile netto si è attestato a 636 milioni di dollari, con un incremento del 29% su base annua; l'utile per azione (EPS) è stato pari a 1,41 dollari, in crescita del 34% su base annua e dell'8% rispetto al trimestre precedente. Il ROTCE (rendimento del capitale proprio tangibile) è stato paro al pari al 15,1% e leva operativa positiva del 5,3% su base annua.



L'EPS ha superato leggermente le stime del consenso degli analisti di 1,39 dollari, mentre il fatturato è rimasto leggermente al di sotto delle attese del mercato di circa 2,34 miliardi.



Il commento del Presidente e CEO Bruce Van Saun



"Nel terzo trimestre abbiamo continuato a generare una crescita interessante dei ricavi e degli utili, nonostante la significativa volatilità del contesto esterno. Restiamo concentrati sull'attuazione delle nostre iniziative strategiche, sul progresso dei nostri programmi in ambito IA, tecnologia e sicurezza informatica, e sull'attrazione di talenti di alto livello. Manteniamo piena fiducia nel nostro posizionamento e nelle prospettive per il quarto trimestre e per il 2027".



Dividendo trimestrale



Il Cda di Citizens Financial ha deliberato un dividendo trimestrale sulle azioni ordinarie pari a 0,52 dollari per azione, con un incremento di 0,06 dollari (pari al 13%) rispetto al trimestre precedente. Il dividendo sarà pagabile il 13 novembre 2026 agli azionisti iscritti a libro soci alla chiusura delle contrattazioni del 30 ottobre 2026.



Ampliamento programma di buyback



Contestualmente, il Consiglio ha incrementato la capacità del programma di riacquisto di azioni ordinarie portandola a 1,95 miliardi; si tratta di un aumento di 1,3 miliardi rispetto ai 650 milioni di dollari ancora disponibili nell'ambito della precedente autorizzazione, valida fino a giugno 2025.

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