Positive le principali borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Telecomunicazioni

Automotive

Servizi per la finanza

Telecom Italia

Banco BPM

BPER

Fiat Chrysler

Saipem

Luxottica

De'Longhi

Fincantieri

Datalogic

Tamburi

Vittoria Assicurazioni

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo la seduta timidamente negativa di ieri 5 marzo 2018 sull' esito delle elezioni politiche L'è sostanzialmente stabile a 1,234. L'è poco mosso a 1.321,5 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 62,63 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a 134 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,98%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,25%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,99%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,59%., spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,70%),(+1,64%) e(+1,37%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,56%) in attesa dei conti (+2,21%),(+2,11%) e(+2,08%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,90%: la società ha annunciato una riduzione della perdita nel 2017 . Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81% dopo aver rilevato il 67% di Fukui Megane Al Top tra le azioni italiane a(+3,09%),(+2,06%) che rinnoverà due cruise ferry per Grimaldi (+2,00%) e(+1,96%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-0,96%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.