Rosso a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

Beni di consumo secondari

Beni di consumo primario

IBM

Exxon Mobil

Caterpillar

General Electric

Travelers Company

Autodesk

Expedia

Align Technology

Sirius XM Radio

Dollar Tree

Ross Stores

Mondelez International

Paccar

(Teleborsa) -, con gli indici messi sotto pressione dall'intensificarsi dei timori di una guerra commerciale globale. Ad alimentare le preoccupazioni sono state le dimissioni a sorpresa annunciate dal consigliere economico americano, Gary Cohn , molto ascoltato dal presidente degli Stati Uniti. Si tratta di un, ma anche per l'intero partito repubblicano. Cohn ha sempre sostenuto una linea di politica commerciale liberale e si è sempre detto contrario al protezionismo. Trump, la scorsa settimana, ha annunciato l' imposizione di tariffe su acciaio e alluminio Sul fronte macroeconomico, cresce a febbraio, oltre attese, l'occupazione nel settore privato statunitense , secondo quanto redatto da, il mese scorso sono stati creati 235.000 posti di lavoro, mentre le stime erano per un rialzo di 200.000. Il dato di gennaio è stato rivisto in rialzo da 234.000 a 244.000 posti di lavoro creati. Tali numeri se saranno confermati con il, metteranno ancora una volta sotto pressione la Federal Reserve, che oltre a combattere contro una potenziale guerra commerciale, dovrà affrontare leL'attenzione degli investitori resta anche concentrata su quello che emergerà dal, in pubblicazione stasera e che potrebbe dare ragguagli sull'orientamento della banca centrale americana.A Wall Street, ilè in calo (-1,22%) e si attesta su 24.580,03 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per lo, che continua la seduta a 2.705,96 punti, in calo dello 0,81%. In frazionale progresso il(+0,46%); negativo lo(-0,87%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,62%),(-1,43%) e(-1,30%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(-0,75%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,20%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,74 punti percentuali.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,67%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,98%),(+2,83%),(+1,44%) e(+1,42%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -16,49%.Sensibili perdite per, in calo del 6,34%.In apnea, che arretra del 4,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,69%.