BCE, Draghi: l'economia cresce mentre l'inflazione rimane contenuta

(Teleborsa) - Piccole novità dalla, con l'eliminazione dal comunicato stampa della frase relativa alla possibilità di potenziare il programma di acquisti in termini di durata e/o importo in caso di peggioramento dell'economia. Il Quantitative Easing (QE) attualmente previsto è di 30 miliardi di euro al mese fino a settembre 2018. La decisione - chiarisce il governatore della Banca Centrale Europea,, nella consueta conferenza stampa successiva alla riunione del Consiglio Direttivo - è stata presa all'unanimità, con alcuni membri più fiduciosi di altri. "Non si è discusso molto di altri possibili cambiamenti di politica monetaria nel futuro" - ha osservato Draghi - preoccupato un po' dall'incertezza che ruota attorno alla crescita dell'output e al mercato del lavoro. Da aggiungere poi il tema del"che potrebbe avere effetti negativi sia sull'inflazione che sulla produzione", provocando un rallentamento della crescita economica."Le ultime informazioni confermano un forte e ampio slancio dell'economia dell'area euro, che ora è prevista espandersi in misura maggiore rispetto a quanto atteso precedentemente ", ha osservato Draghi.. Prevista una frenata nel 2019 al +1,9% e un +1,7% nel 2020.Relativamente all', dovrebbe restare attorno all'1,5% per il resto dell'anno. Per il 2018 e il 2019 gli esperti dell'Eurotower indicano un +1,4%,mentre nel 2020 dovrebbe salire all'1,7%., che precedentemente era pari all'1,5%."La politica monetaria continuerà ad essere reattiva", assicura il numero uno della BCE che sempre oggi, 8 marzo 2018, ha confermato i tassi d'interesse al minimo storico , con una decisione presa all'unanimità.Nessun accenno durante il Board all'esito delle elezioni politiche in Italia . "Non ne abbiamo discusso, veramente. Ci siamo concentrati sulle decisioni di politica monetaria. In generale, comunque, la sostenibilità dei conti è la principale preoccupazione per i Paesi ad alto debito", ha risposto Draghi a una domanda di un giornalista.