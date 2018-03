Italiani sempre più inclini all'affitto: +2,9% la domanda di locazioni in un anno

(Teleborsa) - Inè proprietario della casa in cui vive, ma questo dato è destinato a cambiare nei prossimi anni.L'Osservatorio di Immobiliare.it e Mioaffitto.it ha messo in evidenza una consolidata crescita dele ha risposto un incremento dell’offerta pari all’1,6%. Sono rincarati i canoni, saliti dell’1,3% su base annua.. Il canone medio mensile per l’affitto di un bilocale è di 579,6 euro, ma in regioni come Lazio, Lombardia, Toscana e Valle d’Aosta si registrano costi ben più alti, con il picco nel Lazio dove si spendono mediamente 751,2 euro al mese.. Rimane invariato rispetto all'anno passato l’elenco delle dieci città più care in cui affittare casa, con un’unica eccezione: quella di Napoli che lascia il posto a Verona.