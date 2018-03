Prismi presenta il piano industriale 2018-2020

Prismi

(Teleborsa) -una delle società leader operante nel settore web e digital marketing ha presentato ieri 7 marzo apresso la sede diil nuovoe ili, Presidente e Amministratore Delegato di PRISMI: "Prevediamoe un Ebitda margin del 23%. La crescita importante dell' nel 2018 è legata all'effetto leva del maggior assorbimento dei costi fissi e del personale che complessivamente crescono del 17% (a seguito dell’ampliamento del perimetro di gruppo) a fronte di una crescita dei ricavi del 40%. I dati gestionali riferiti alle vendite dei primi due mesi del 2018 evidenziano un forte incremento sull’analogo periodo del 2017 (+73%) ed un risultato superiore al Piano Industriale (+17%).. In ottica di premiare chi ha creduto fino ad oggi nella Società in data 5 marzo sono stati assegnati gratuitamente, rispettivamente agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili, 1 warrant per ogni azione posseduta e 400 warrant per ogni obbligazione PSM 2015-2021 Obbligazioni Convertibili. Inoltre è prevista, collegata all'attuale operazione di Aumento di Capitale, l’emissione di ulteriori massimi 4.017.552 Warrant PRISMI 2018 - 2020 da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Nuove Azioni. L’esercizio dei warrant è previsto in due finestre temporali nel corso dei successivi due esercizi, con un prezzo di conversione crescente: 1,24 euro nel 2019 e 1,36 euro nel 2020"., Responsabile Sviluppo Strategico di: "Il nuovo gruppo PRISMI si fonda su 5 elementi chiave. Un importante change management fortemente sorvegliato da un azionariato con precise esperienze di governo societario; la riorganizzazione societaria, mediante la razionalizzazione (fusioni) e l’integrazione delle società acquisite; il significativo trend di crescita dei ricavi e di miglioramento della marginalità nel triennio 20152017; l’ulteriore accelerazione nel 2018 in termini di crescita dei ricavi e della marginalità confermata da un forte extra budget già nei primi 2 mesi. Innovativo anche il progetto strategico, basato su presidio del territorio e accompagnamento delle PMI nella loro trasformazione digitale, in continuità operativa con nuovi target di clientela seguiti da CV e Wellnet (Corporate e PPAA), innovazione di prodotto e focus sulla qualità della delivery."