Milano 13:15
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Produzione industriale Italia (MoM) in luglio

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Produzione industriale Italia (MoM) in luglio
Italia, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente -1,1% (la previsione era +0,3%).
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