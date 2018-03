Dazi, Malmstrom: "l'UE sia esclusa dalle tariffe. Siamo amici e alleati degli USA"

Twitter

(Teleborsa) - Il possibile ammorbidimento della politica protezionistica di Donald Trump non sembra aver rasserenato l'Unione Europea.esentando, come da attese, Canada e Messico. Inoltre l'inquilino della Casa Bianca ha chiesto al capo dei negoziati sul commercio, Robert Lighthizer, di valutare la possibilità di escludere anche altre economie.Oggi la responsabile commerciale dell'UE,"Abbiamo condiviso con i nostri partner americani le preoccupazioni sulla sovra produzione del settore dell'acciaio, ma questo non è il modo giusto di affrontare il problema" ha dichiarato durante una conferenza stampa a Bruxelles, aggiungendo: "perché siamo amici, alleati, lavoriamo insieme e non possiamo essere una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".Forte preoccupazione ma anche cautela nella risposta dalla Cancelliera della Germania,: "Guardiamo con preoccupazione al rialzo dei dazi su alcuni prodotti", ha affermato durante una conferenza stampa a Monaco.Più dura la Francia: "Una guerra commerciale farà solo perdenti", ha affermato il ministro dell'Economia,dal suo profilo. "Assieme ai nostri partner europei, valuteremo le ricadute per le nostre imprese e le misure di risposta da adottare" ha poi aggiunto.