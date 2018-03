Thales Alenia Space, in orbita altri 4 satelliti della Costellazione O3b

(Teleborsa) -(razzo sviluppato nell'allora Urss dalla Korolev Design Bureau per il "trasporto" delle omonime navicelle spaziali)(Thales 67% e Leonardo 33%) per SES Networks. Questi nuovi satelliti vanno ad ampliare, operativi in orbita dal 2014.Grazie a questi, SES Networks, l'unità SES appuntoagli operatori di reti fisse e mobili, alle imprese e a clienti nei settori dei trasporti, dell'energia e alle pubbliche amministrazioni., quattro volte più vicino alla Terra rispetto ai satelliti in orbita geostazionaria, "viaggiano" a una velocità di circa 18 918 km/h,, con prestazioni di velocità, simili a quelli della fibra, in tutto il mondo., lanciati nel 2013 e nel 2014, per incrementare la capacità di servizio della costellazione. Siamo orgogliosi di aiutare i nostri clienti SES a far crescere il loro mercato,Thales Alenia Space è la società natadopo che il gruppo franceseè un sistema di satelliti artificiali progettati per le telecomunicazioni e il trasferimento di dati da località remote. Il lancio dei primi quattro satelliti della nuova costellazioneCon quest'ultimo lancio di 8 satelliti la Costellazione raggiunge ledella Costellazione previsto inpresso il Cannes Mandelieu Space Center, mentre, presso il Centro di Integrazione Satelliti della Thales Alenia Space Italia.