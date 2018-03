Cina contro Trump. Guerra commerciale sarebbe un vero disastro

(Teleborsa) -"Non ci sono vincitori in una guerra commerciale che porterebbe a disastri ai nostri due Paesi e al resto del mondo", ha detto il ministro del Commercio cineseIl riferimento del ministro cinese è chiaro e riguarda i dazi doganali del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio cheha deciso di imporre a livello globale.Una decisione che ha scatenato non pochi dissapori : dal responsabile commerciale dell'UE,, che ha fatto appello agliaffinché escludano l'UE dalla politica dei dazi, al cancelliere tedescoche si è detta preoccupata per il rialzo dei dazi su alcuni prodotti. Anche il ministro dell'Economia,non ha fatto mistero che "una guerra commerciale farà solo perdenti".ha concluso: "la Cina non vuole combattere ne' dare vita a una guerra commerciale ma possiamo affrontare qualsiasi sfida e difendere risolutamente gli interessi del nostro Paese e della nostra gente".