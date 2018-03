Reply, utili e fatturato in crescita nel 2017

Reply

(Teleborsa) -ha archiviato il 2017 con un fatturato consolidato cresciuto del 13,3%, a 884,4 milioni di euro.L' Ebitda si è attestato a 123,2 milioni (106,4 milioni un anno prima) mentre l'ebit è pari a 113,9 milioni (99,6 milioni).Ildi Gruppo è stato pari a 77,9 milioni di Euro, in aumento del 15,3% rispetto ai 67,5 milioni di Euro registrati nel 2016.Il CdA di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un, che verrà posto in pagamento il 9 maggio 2018, con data di stacco dividendo fissato il 7 maggio 2018 (record date l’8 maggio 2018).Ladel Gruppo, al 31 dicembre 2017, risulta positiva per 57 milioni di Euro (28,8 milioni di Euro a fine 2016). Al 30 settembre 2017, la posizione finanziaria netta era positiva per 66 milioni di Euro.