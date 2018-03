Apple e Google finiscono nel mirino della Francia

Apple

(Teleborsa) - Guai in vista perL'ira della Francia si abbatte su questi giganti statunitensi con il Paese transalpino pronto a denunciare il due gruppi per pratiche commerciali scorrette.Lo ha annunciato il ministro dell'economia e delle finanze,, in un'intervista a RTLspiegando che potrebbe arrivare una sanzione di "molti milioni di euro. Credo in un'economia fondata sulla giustizia - ha detto il ministro - e mi appresto quindi a citare in giudizio Google e Apple al tribunale del commercio diper pratiche commerciali scorrette" nei confronti delle start-up francesi."Ci sono regole, giustizia, e tutti le devono rispettare", ha spiegatoche ha annunciato di voler "ottenere entro la fine del 2018 la tassazione dei giganti digitali per un'applicazione in Europa all'inizio del 2019".