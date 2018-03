Giornata cauta per Milano. Occhi sui bancari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo le vendite a Wall Street e sui mercati asiatici. Sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo, dopo il nuovo scossone nell'amministrazione Trump e, i timori di possibili ritorsioni da parte della Cina a possibili nuove tariffe dagli USA.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,238. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.324,7 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 60,77 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,98%.Sul fronte macro da seguire le vendite al dettaglio in Italia, la produzione industriale nell'Eurozona e negli USA l'indice settimanale di richieste mutui, le vendite al dettaglio, i prezzi alla produzione, le scorte alle imprese.sostanzialmente invariato, che riporta un -0,09%. Resta vicino alla parità(+0,05%), mentre è e piatta, riportando una variazione pari a -0,09% sulSi distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,41% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,85%),(-1,21%) e(-1,04%).Focus particolare sulle banche, nel giorno in cui, cosiddetti NPL.Affondano o perdono terreno. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,02% sulla debolezza dei prezzi del petrolio.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,59%, nonostante la revisione al rialzo dei target al 2021 e i buoni conti di bilancio . Nel pomeriggio a Londra saranno presentati i numeri ad analisti e investitori.Focus suin scia all' accordo con Acs su Abertis di Milano,(+4,92%) all'indomani dei risultati 2017 (+2,03%),(+1,26%) e(+1,07%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.