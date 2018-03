Avio, ricavi record oltre 340 milioni grazie ad Ariane 6 e Vega C

Avio

(Teleborsa) -, società leader nel settore aerospaziale, ha chiuso il 2017 conrispetto all'esercizio precedente. "L'incremento dei ricavi è principalmente attribuibile alle attività di produzione del lanciatore Vega e all'aumento delle attività di sviluppo del nuovo motore P120C e all'avanzamento nello sviluppo di Vega C".L’ Ebitda Adjusted , pari a 46,5 milioni di euro, mostra unarispetto all'esercizio precedente soprattutto "grazie al mantenimento della stessa struttura di costi fissi a fronte di una forte crescita dei ricavi; ed al miglioramento strutturale dei costi operativi derivante dall'applicazione del credito di imposta".In forte crescita anche l'rispetto a 3,1 milioni di Euro del 2016) complice "la significativa riduzione degli oneri finanziari (3,6 milioni di Euro rispetto a 6,9 milioni di Euro del 2016) derivante dalla nuova struttura di debito del Gruppo i cui pieni benefici economici su base annua saranno espressi a partire dal 2018".Il, attestandosi a 952,2 milioni grazie a nuovi contratti per un importo di oltre 500 milioni di euro in particolare per Vega (Batch 3 produzione e programmi di sviluppo).a +41,7 milioni di Euro (rispetto ai -18,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2016).In ragione dei risultati conseguiti ed attesi, iled ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti prevista per il 24 aprile 2018, la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge.L'azienda di Colleferro ha registratorealizzando così l'11esimo lancio consecutivo (a partire dal volo inaugurale del 2012), il quinto in 14 mesi, consolidando il propriodi un nuovo prodotto nel settore dei lanciatori spaziali.– ha detto l’. La quotazione in Borsa , il track-record di, la realizzazione dei nuovi motori P120C e Zefiro 40 per la prossima generazione di lanciatori europei, la costruzione del nuovo e tecnologico impianto produttivo di Colleferro, una nuova struttura patrimoniale e finanziaria notevolmente rafforzata ci hanno permesso di gettaree di immaginare un futuro sereno per i nostri investitori e per le nostre persone". I risultati di Avio, ancora in– ha aggiunto Ranzo - dimostrano "lache opera in un mercato in forte espansione e che richiede competenze tecnologiche avanzate e velocità di decisione per cogliere le opportunità su scala globale".