GPI rileva ERRE EFFE Informatica e quota residua Insiel Mercato

GPI

(Teleborsa) -ha sottoscritto un contratto con TBS Group per l'acquisto del 100% del capitale sociale della ERRE EFFE INFORMATICA e del esiduo 45% del capitale della INSIEL MERCATO S.p.A., di cui GPI deteneva già il 55%.ERRE EFFE INFORMATICA è stata rilevata al prezzo di 1,6 milioni di euro, salvo eventuale aggiustamento, in aumento o diminuzione, in funzione di una successiva verifica dell’EBITDA 2017 e della Posizione finanziaria netta della società acquisita da attuarsi entro il 30 giugno 2018.La partecipazione residua di INSIEL MERCATO è stata acquistata per 1,8 milioni, unitamente alla contestuale risoluzione degli accordi stipulati in sede della precedente acquisizione intervenuta a fine 2016.ERRE EFFE INFORMATICA, società di Arezzo attiva nella ricerca di soluzioni informatiche per il settore della sanità, favorirà i contatti con le principali realtà sanitarie della Toscana, area geografica ad oggi limitatamente presidiata. La contiguità operativa e le similari competenze di dominio consentiranno proficue iniziative di cross-selling tra ERRE EFFE e GPI e accresceranno le conoscenze tecnologiche relative ai sistemi amministrativi rivolti al mondo della Sanità.