Quadro rialzista per Reply

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Apprezzabile rialzo per la società di consulenza informatica , tra i componenti del FTSE Italia Star , in guadagno dell'1,47% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le azioni di Reply , su questi prezzi fissati a 117,5 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 107,6 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```