Quadro rialzista per Reply
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Apprezzabile rialzo per la società di consulenza informatica, tra i componenti del FTSE Italia Star, in guadagno dell'1,47% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le azioni di Reply, su questi prezzi fissati a 117,5 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 107,6 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```