GPI, redditività in aumento nel primo semestre

Crescono le soluzioni a maggior profittabilità

(Teleborsa) - GPI ha archiviato il primo semestre 2026 con ricavi a 256,4 milioni, -1,1% rispetto ai 259,4 milioni del corrispondente periodo 2025 rivisto.



Le soluzioni tecnologiche a maggior margine - spiega una nota - continuano a crescere (Software +3,3%; Automation e ICT +8,5%) e compensano il temporaneo disallineamento che si è creato tra l'uscita dai vecchi contratti e la fase di avviamento delle nuove aggiudicazioni nel settore Care (-12,4%).



L'EBITDA si attesta a 50,9 mln, in aumento dell'8,5% e con un margine in aumento di 180 bps al 19,9%, in scia alla crescita delle soluzioni a maggiore profittabilità dell'ASA Software e alle buone performance delle soluzioni ad alto valore aggiunto di cyber security dell’ASA ICT mentre prosegue il rafforzamento della disciplina nel controllo dei costi.



L'EBIT cresce a 17,3 mln, con una performance operativa ha permesso al Gruppo di migliorare il risultato netto di gestione (vs 16,5 mln nell’H1 25 rivisto), più che compensando il fisiologico incremento degli ammortamenti e delle svalutazioni (passati da 30,4 mln a 33,6 mln).



Il risultato netto delle attività continuative si attesta a 3,2 mln rispetto ai 3,4 mln del primo semestre 2025 rivisto.



L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2026 ammonta a 425,8 mln, in aumento di 29,4 mln rispetto al 31 dicembre 2025. La variazione riflette la fisiologica stagionalità del ciclo di cassa del settore e gli investimenti stanziati dal Gruppo per sostenere la crescita dell’Area Software.



Le prospettive

Pur in presenza di un contesto esterno caratterizzato da elementi di incertezza, il Gruppo conferma di essere in linea con gli obiettivi del Piano Strategico Industriale 2025-2029 e di guardare con fiducia al prosieguo del 2026 e agli esercizi successivi, ponendosi l’obiettivo di completare la trasformazione del proprio modello operativo.



L'evoluzione di Gpi nei prossimi anni si fonderà proprio sulla capacità di coniugare consolidamento ed espansione, efficienza e crescita, unendo il presidio locale a una solida integrazione di Gruppo.



I commenti di presidente e AD

Fausto Manzana, Presidente esecutivo di Gpi: "Nel primo semestre 2026 abbiamo continuato a investire nell'innovazione, per consolidare il nostro ruolo di partner globale per la sanità digitale, cogliendo le opportunità di sviluppo offerte dall'Intelligenza Artificiale. I risultati economico-finanziari testimoniano la solidità della nostra visione strategica, evidenziando un netto miglioramento della redditività operativa e una forte spinta all'espansione internazionale. Siamo pienamente in linea con gli obiettivi di crescita previsti dal nostro piano industriale 2025-2029".



Andrea Di Santo, Amministratore Delegato: "L'efficacia del nostro modello operativo si riflette nella crescita dell'EBITDA, salito dell’8,5%, e nel netto miglioramento dell’EBITDA Margin. Questa ottimizzazione è stata possibile grazie al focus sulle soluzioni a maggiore profittabilità dell’Area Software, che da sola genera oltre il 90% della redditività del Gruppo. Sono numerosi i nuovi contratti siglati all'estero nel primo semestre, a riprova della nostra capacità di competere a livello internazionale. Lavoriamo per una

maggiore integrazione delle società acquisite, per confermare la qualità, l'efficienza e l'esecuzione nei confronti dei clienti".



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