TIM, Vivendi: il piano di Elliott smantella e destabilizza la società

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Il piano di Elliott Management supotrebbe smantellare il Gruppo e destabilizzarlo.Non si è fatta attendere la replica dialla lettera agli azionisti di TIM inviata dal fondo gestito da Paul Singer , che oggi ha dichiarato di possedere un interesse superiore al 5% nella compagnia telefonica italiana.Il Gruppo francese, primo azionista di Telecom con una quota vicina al 25% del capitale sociale, ha dichiarato cheaggiungendo di "non essere certa che il piano per smantellare e destabilizzare il Gruppo possa creare valore" per la società.Al contrario, spiega in una nota,presentato dall'Amministratore Delegato Amos Genish - che, ricorda la società francese, è uno specialista nel settore delle telecomunicazioni ed ha una reputazione internazionale di rilievo - "". Inoltre, ha aggiunto, "".In questo momento le azioni TIM sono in lieve calo a Piazza Affari dopo un avvio positivo.