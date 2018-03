Agatos Energia si aggiudica due contratti con Enel X

Agatos

(Teleborsa) - Agatos Energia, società controllata daSpa, specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano d'impianti fotovoltaici, si è aggiudicata la gara d’appalto indetta da Enel X, nuova divisione del Gruppo Enel specializzata nelle soluzioni per l’efficienza energetica.L’accordo quadro derivante dal bando di gara, per un, riguarda la progettazione e realizzazione (posa in opera) per conto di Enel X di impianti fotovoltaici nel segmento B2B su tutto il territorio nazionale nei prossimi dodici mesi., per un importo presunto di fatturato per Agatos Energia pari a