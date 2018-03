Energica Motor preannuncia ordini in aumento nel primo trimestre

Energica Motor Company

(Teleborsa) -preannuncia, relativamente ai primi mesi del 2018, un"Siamo riusciti in poco tempo a superare il venduto 2017, andando già da oggi oltre alle nostre aspettative sul primo trimestre 2018" ha dichiarato, Chief Executive Officer del produttore di auto elettriche.Venerdì 30 marzo 2018 si terrà il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei risultati 2017. I ricavi dell’anno sono risultati inferiori a quanto previsto nel budget presentato in sede IPO. Lo stesso CdA approverà il budget per il 2018 che terrà conto del quantitativo di cui sopra, quindi sicuramente in aumento rispetto all’anno precedente, si legge in una nota.