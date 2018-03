Italia, aumenta il surplus commerciale con i Paesi Extra UE

(Teleborsa) -. A febbraio 2018, rispetto al mese precedente, lesono in flessione del 2,5% mentre aumentano dell'1,1% le importazioni.Ladelle vendite verso i paesi extra UE, coinvolge quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie. Particolarmente intensa per l'energia (-12,7%), i(-6,6%) e i beni di consumo durevoli (-6,2%).I dati sono rivelati dall'che spiega come dal lato dell', l'incremento congiunturale per l'energia abbia raggiunto un +10,8%. In flessione invece per i beni intermedi (-2,3%), per i beni di consumo non durevoli (-4%) e dei beni di consumo durevoli (-3,4%).Su base annua, a febbraio 2018sono in lieve espansione (+0,1%). La crescita è marcata per i beni intermedi (+5%)Le importazioni su base annua sono in flessione del 2%, coinvolgendo quasi tutti i comparti a eccezione dell'energia (+5,4%) e dei beni intermedi (+2,8%).Il(+1.986 milioni)(+1.716 milioni). Il surplus nell'interscambio di prodotti non energetici (+4.974 milioni) è in forte crescita rispetto a febbraio 2017 (+4.487 milioni).Nel mese di febbraio 2018 l'andamento delle esportazioni è il risultato di dinamiche divergenti rispetto ai principali mercati di sbocco. Svizzera (+11,7%), paesi(+8,9%),(+3,9%) e(+3,1%) forniscono un impulso positivo alla crescita delle vendite sui mercati esteri.Al contrario,(-9,7%),(-9,2%), e(-8,7%), registrano una marcata flessione.Per le importazioni di beni, si rileva una dinamica tendenziale decrescente. In particolare gli acquisti di beni da paesi(-24,9%), India (-15,3%)(-10,6%) e Giappone (-5,9%) presentano una flessione sostenuta.