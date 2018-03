Banca IFIS, grandi opportunità da NPL e consulenza PMI

Banca IFIS

(Teleborsa) -. Lo ha detto, Amministratore Delegato di Banca IFIS, in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione delladi Milano., ha affermato Bossi, ricordando che "i regolatori stanno spingendo perché le banche si disfino il più in fretta possibile di crediti deteriorati e quindi questo apre delle eccellenti opportunità per chi è su questo mercato"."Noi siamo. Abbiamo un milione e mezzo di debitori da seguire ed accompagnare con attenzione verso un miglioramento della loro condizione finanziaria. Se possiamo aumentare il nostro supporto, lo faremo con grande interesse”, ha detto il manager, affermando"Per quanto riguarda ilanche qui perché, a ben guardare,degli operatori di finanza alle più piccole, alla parte più fragile delle piccole e medie imprese, èmentree le imprese hanno bisogno di essere supportate. Le banche tradizionali tendono a dare supporto alle imprese più grandi, a quelle che hanno meno bisogno di essere aiutate e le piccole restano più scoperte".lo ha sempre fatto negli ultimi 30 anni e si candida ancora per il futuro di breve, medio e lungo temine, nel dare loro il sostegno di cui hanno bisogno"., ha confermato il banchiere, concludendo "mi pare chedi attenzione anche nei confronti del paese, quindi bene sotto questo punto di vista,".