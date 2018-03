TIM, Elliott: no Assemblea a maggio in caso di reintegro del CdA a aprile

TIM

(Teleborsa) - Il prossimo 4 maggio non dovrà esserci nessuna Assemblea degli azionisti dise all'Assemblea del 24 aprile sarà approvata la proposta del fondo Elliott per "reintegrare un Board indipendente e nel pieno dei suoi poteri".Lo ha dichiarato il fondo statunitense dopo la decisione del Collegio dei sindaci di TIM di sostenere la richiesta di Elliott per integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile . Una richiesta che prevede la revoca dell'incarico per cinque consiglieri e la nomina di sei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.La settimana scorsa il CdA della compagnia telefonica ha deciso di convocare un'Assemblea il 4 maggio per eleggere un nuovo Board, dopo le dimissioni di diversi consiglieri espressi dall'azionista di riferimento Vivendi La decisione del collegio dei sindaci di TIM arriva dopo "il cinico ed egoistico tentativo di Vivendi di sopprimere la democrazia dell'assemblea degli azionisti attraverso le dimissioni chiaramente coordinate di sette dei suoi consiglieri, una mossa sotto indagine da parte della Consob" sottolinea il fondo gestito da Paul Singer. Elliott quindi "si aspetta che la società pubblichi senza ulteriori ritardi l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile".