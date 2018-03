Technogym festeggia il bilancio e la promozione degli analisti

Technogym

Mediobanca

(Teleborsa) - Ottimo avvio di giornata per, che corre in Borsa con un rialzo di quasi 4 punti percentuali a 9,165 euro.Ieri il produttore di attrezzature per il wellness ha alzato il velo sui conti del 2017 evidenziando una marcata accelerazione di tutte le principali poste di bilancio.Non si è fatta attendere la reazione degli analisti.ha a, confermando il giudizio "hold", mentrelo ha portato acon giudizio "neutral". Kepler Cheuvreux, infine, ha confermato il target price a 10 euro e il giudizio "buy".A livello di analisi tecnica le implicazioni assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 9,27 e successiva a 9,57. Supporto a 8,973.